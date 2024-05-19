Yavuz Bingöl, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacak
Şanlıurfalıların tepkisini çeken ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alacak. Geçen yıl düzenlenen konserine sadece 8 kişinin katılması nedeniyle iptal eden Bingöl, bu kez rövanşını yapacak.
Şanlıurfalıların o günlerde tepkisini çeken ünlü türkücü, bu kez Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alacak .
DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl 8 kişilik konserin rövanşını yapacak. Şanlıurfa'da geçen yıl düzenlenen konserine sadece 8 kişinin katılması nedeniyle sahneden inip konserini iptal eden Yavuz Bingöl bir kez daha Şanlıurfa'ya geliyor.
O dönemde konser görüntüleri uzun süre gündemi meşgul eden Bingöl " Telafi edeceğiz" diyerek kendini savunmuştu.
Ücretsiz olacak olan konser için büyük tanıtımlarını yapıldığı öğrenildi. Yavuz Bingöl'ün konserine katılımın nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu.