Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi

Sanatçı Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Bingöl, ziyaretin amacının Bahçeli'nin Hacı Bektaş'ta yaptırdığı ve hibe ettiği dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi için teşekkür etmek olduğunu açıkladı.

Bingöl, ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim'de Hacı Bektaş'ta bulunan, kendi arsası üzerine yapılan, dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi'ni inşa ettirdi ve hibe etti.

BAĞLAMAYI HEDİYE ETTİ

Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zatıalilerine teşekkür etmek için bu ziyarette bulundum." ifadelerini kullandı. Ziyarette Bahçeli'ye, daha önce hazırladığı bir Alevi deyişini seslendiren Yavuz Bingöl, çaldığı bağlamayı da genel başkana hediye etti.

Bingöl paylaşımını, "Çok güzel bir sohbetti, çok duygulandı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak" sözleriyle tamamladı.