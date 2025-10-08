Haberler

Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi

Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi
Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi
Alevi-Bektaşi kökenli sanatçı Yavuz Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Hacı Bektaş'ta inşa ettirip hibe ettiği dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi için teşekkür etti. Ziyarette Bingöl, bir Alevi deyişini seslendirdi ve bağlamasını Bahçeli'ye hediye etti.

Sanatçı Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Bingöl, ziyaretin amacının Bahçeli'nin Hacı Bektaş'ta yaptırdığı ve hibe ettiği dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi için teşekkür etmek olduğunu açıkladı.

Yavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür ziyareti

Bingöl, ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim'de Hacı Bektaş'ta bulunan, kendi arsası üzerine yapılan, dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi'ni inşa ettirdi ve hibe etti.

BAĞLAMAYI HEDİYE ETTİ

Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zatıalilerine teşekkür etmek için bu ziyarette bulundum." ifadelerini kullandı. Ziyarette Bahçeli'ye, daha önce hazırladığı bir Alevi deyişini seslendiren Yavuz Bingöl, çaldığı bağlamayı da genel başkana hediye etti.

Yavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür ziyareti

Bingöl paylaşımını, "Çok güzel bir sohbetti, çok duygulandı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak" sözleriyle tamamladı.

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıİzzet Ulaş 2:

Şanlı tarihi kahramanlıkları ile dolu 17 Aziz ve Kahraman Türk Milletinin yegâne ve tek temsilcisi Sayın Devlet Bahçeli'ye gerek alevi ve bektaşilere desteğinden ötürü teşekürü bir borç bilerek Ülke bütünlüğüne göstermiş olduğu siyasi feragat tam bir liderlik ruhudur. İyiki varsınız.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSktgdn:

Mecliste apo ya özgürlük sloganlariy atılıyor bunun mimarı da Bahçeli'dir buna bir cevabın var mı ülkücü

yanıt13
yanıt6
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Yavuz Bingöl kadar Dö-nek Yal-aka birini görmedim.

yanıt16
yanıt11
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

ülke bütünlüğü mü yoksa çıkar amacıyla terör*stlerle iş birliği mi? yazdığına kendin bile inanmıyorsun. buna eminim.

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Sanki Ulaş gardeş güzelliğini anlatı gibi geldi bana.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıaytasaga:

yalama yıkama harika olmuştur ağzına sağlık yavuz bey.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFenasi kerim:

biji serok apo sloganı çekik bitirseydiniz en son

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
