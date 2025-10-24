Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Şov dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda altıncı kez nikah masasına oturarak kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile dünyaevine girmişti. Bu evlilik uzun süre magazin gündeminde yerini korurken, Erbil'in kızı Yasmin Erbil de zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Ünlü şovmenin Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin, babasının bu evliliğine ilk başta karşı çıktığını açıklamış, ancak düğüne katılarak babasını yalnız bırakmamıştı. Düğünün ardından Gülseren Ceylan'la yakın ilişkisi de sosyal medyada konuşulmuştu.

HASTALIK SIKINTISIYLA İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil, bu kez pembe saçlı yeni imajıyla dikkat çekti. Hastalığı nedeniyle evde zaman geçirdiğini belirten Yasmin, can sıkıntısından saçlarını boyadığını esprili bir şekilde anlattı, "Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım." Boyanın geçici sprey boya olduğunu da belirten genç isim, videosuyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.