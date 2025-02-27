Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum

Hepsi grubuyla tanınan Yasemin Yürük, yumurtalarını dondurduğunu açıkladı. Yürük, yaşadıklarını "Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü" diye aktardı.

Cosmopolitanmag kaleme aldığı yazıda yaşadığı süreci tüm şeffaflığıyla aktaran Yürük, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin doğru vakti olduğuna inananlardanım. İşte tam da bu yüzden, yumurtalarımı dondurma kararı aldım. Çünkü gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işlerimi şansa bırakmak bana göre değildi.

"KENDİ KENDİME İĞNE YAPTIM"

12-13 gün boyunca her akşam saat 19:00'da kendi kendime iğne yaptım. Lakin kişiye göre kullanılması gereken iğne sayısı değişiklik gösterebiliyor. İlk başta biraz 'Gerçekten kendime iğne yapacak mıyım?' diye düşündüm ama sonra o kadar basit geldi ki, sanki her gün diş fırçalamak gibi bir rutin haline geldi. Hatta iğne saatlerinde dışarda yapmak durumunda kaldığımda ilaçlarımı çantamda serin kalacak şekilde taşıdım, saati gelince uyguladım.

"KARNIM BÜYÜDÜ"

Göğüslerim şişti, çok da güzel oldular açıkçası. Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü. Son hafta cidden aynaya baktığımda kendimi biraz tanıyamadım. Hatta biraz o görüntüyü sevmiştim. Hamile olduğum zaman çok tatlı görüneceğim 1.55 boyumla"