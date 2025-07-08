Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı
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Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı
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İkinci kez denedikleri ilişkilerini bu kez tamamen sonlandıran Yasemin Kay Allen, ayrılığın ardından tatile çıktı. Kırmızı bikinisiyle ıssız bir kumsalda tek başına vakit geçiren Allen, doğayla baş başa kalıp deniz kabukları toplayarak hem yalnızlığın hem de huzurun tadını çıkardı.

Oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerini bu kez tamamen noktaladı. Daha önce bir dargın bir barışık yürüyen aşk, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sona erdi.

Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

İlişkinin bitmesinin ardından sessizliğini koruyan Allen, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşım ile yeniden gündeme geldi. Tatil için şehirden uzaklaşan ünlü oyuncu, yalnızlığın ve doğanın tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Sessiz ve sakin bir kumsalda, tek başına vakit geçirdiği görülen Allen'ın, paylaşımlarında eğlenceli ve özgür bir ruh hâli yansıttığı dikkat çekti.

Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Kırmızı bikinisiyle ıssız bir kumsalda görülen oyuncu, kıyıya vuran küçük deniz ürünleri ve kabukları toplamaya koyuldu. Sadece özgürlüğünü değil, adeta sahilin bütün sakinliğini sırtlandı.

Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Allen'ın paylaştığı karelerden biri ise, takipçileri arasında en çok dikkat çeken görüntü oldu. Oyuncu, sahilde yürüyüş yaparken eline aldığı, bir deniz canlısına ait kurumuş kemiksi parçayı kameraya doğru tutarak paylaştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSERDAR MERTEK:

ilişki bitti diyolar yani hertürlü herşey zina adı altında yaşanmış her pozisyon denemiş olaya bak ilişki bitti. oh ne güzel

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Haber YorumlarıMGk:

Leş hayatlar....

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