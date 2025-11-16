Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Eski oyuncu Yasemin Ergene, boşanmasının ardından keyifli günlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela ile birlikte Paris'in büyüleyici sokaklarını keşfeden Ergene, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Özellikle genç kızlarının boyları, takipçilerin gözünden kaçmadı; kızların annelerine hızla yetiştiği görüldü.

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra günün gün ediyor. Son olarak kızları ile Fransa'nın başkenti Paris'e giden Ergene, kentin altını üstüne getirdi. Artık influencerlik yapan, reklam işbirliği için gittiği Paris'i kızları ile gezdi.

YÜZLERİNİ YİNE GÖSTERMEDİ

Sosyal medya hesabından bu gezi ile ilgili kareler paylaşan Yasemin Ergene kuralını bozmadı ve 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela'nın yine yüzünü göstermedi.

Fotoğraftaki boy detayı ise gözden kaçmadı. Ergene'nin henüz ergenlikteki iki kızının boyunun ona yetiştiği görüldü. Yapılan yorumlar ise iki kızın boyunun kısa zamanda annelerini geçeceği oldu.