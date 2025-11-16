Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Eski oyuncu Yasemin Ergene, boşanmasının ardından kızlarıyla birlikte Paris'in büyüleyici sokaklarını keşfetti. Kızları 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela'nın boyları dikkat çekti ve annelerine hızla yetiştiği görüldü. Ergene, sosyal medya hesabından gezisiyle ilgili fotoğraflar paylaştı fakat kızlarının yüzünü göstermedi. Yorumlarda, genç kızların boylarının kısa süre içinde annelerini geçeceği belirtildi.
- Yasemin Ergene'nin 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela adlı kızlarının boyları annelerine yetişti.
- Yasemin Ergene, kızlarıyla birlikte Paris'te gezdi ve sosyal medyada fotoğraflar paylaştı.
- Yasemin Ergene, sosyal medyada kızlarının yüzlerini göstermedi.
Eski oyuncu Yasemin Ergene, boşanmasının ardından keyifli günlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela ile birlikte Paris'in büyüleyici sokaklarını keşfeden Ergene, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Özellikle genç kızlarının boyları, takipçilerin gözünden kaçmadı; kızların annelerine hızla yetiştiği görüldü.
Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra günün gün ediyor. Son olarak kızları ile Fransa'nın başkenti Paris'e giden Ergene, kentin altını üstüne getirdi. Artık influencerlik yapan, reklam işbirliği için gittiği Paris'i kızları ile gezdi.
YÜZLERİNİ YİNE GÖSTERMEDİ
Sosyal medya hesabından bu gezi ile ilgili kareler paylaşan Yasemin Ergene kuralını bozmadı ve 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela'nın yine yüzünü göstermedi.
Fotoğraftaki boy detayı ise gözden kaçmadı. Ergene'nin henüz ergenlikteki iki kızının boyunun ona yetiştiği görüldü. Yapılan yorumlar ise iki kızın boyunun kısa zamanda annelerini geçeceği oldu.