Yasemin Ergene hakkında flaş iddia: 14 yıl boyunca katkı sağladı

Haberler.com Stüdyosu'nda yayınlanan Magazin Bahane'nin son bölümünde sunucular Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Yasemin (Ergene) Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanmasını ele aldı. Programda, evlilikteki tükenmişlik, aile baskısı iddiaları, maddi sorumluluk paylaşımı ve Yasemin Özilhan'ın oyunculuğa olası dönüşü detaylı biçimde tartışıldı.

Programda, boşanmanın sansasyonel nedenlere dayanmadığı, aldatma ya da ihanet gibi iddiaların taraflarca defalarca yalanlandığı belirtildi. Hakan Solaker, "Bu boşanma geçen seneden beri 'geliyorum' dedi" sözleriyle sürecin uzun zamandır gündemde olduğunu vurguladı.

"BIRAKTIRILDI" TARTIŞMASI

Yasemin Özilhan'ın evlilik sonrası oyunculuğu bırakması da programın gündemindeydi. Hakan Solaker, oyunculuğun kendi tercihiyle değil, aile baskısıyla sona erdiğini iddia etti, "Yasemin oyunculuğu bırakmadı, bıraktırıldı. Özilhan ailesi istemedi. Bu yüzden influencerlığa yöneldi." Gökay Kalaycıoğlu ise farklı bir noktaya dikkat çekti, "Unutulma kaygısı Yasemin Özilhan'ı hep gündemde kalmaya itti. Sosyal medya ve markalar üzerinden kendini var etmeye çalıştı."

MASRAFLARIN YARISINI YASEMİN KARŞILADI

Çiftin evlilikleri boyunca evin masraflarını yarı yarıya karşıladıkları iddiası da masaya yatırıldı. Solaker, "Yasemin Özilhan tüm aile masraflarının yarısını karşıladı" dedi. Bu iddia üzerine Kalaycıoğlu, izleyicilere "Kadın ve erkek aynı evde yaşıyorsa, her masrafta kadının da ortak tutulması doğru mu?" sorusunu yöneltti.Solaker dikkat çeken sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Yasemin Özilhan yani evliyken, İzzet Özilhan ailesindeki evliliklerinde iki çocuk olsun, tüm aile masraflarını neyse yarısını karşıladığı iddiası var. Bu çalışmalarının, influencerlıktan gelen gelir adı altında, tüm gücüyle eve ve çocuklarına katkıda bulunmuşlar."

OYUNCULUĞA DÖNEBİLİR

Programın son bölümünde, Yasemin Özilhan'ın yeniden ekranlara dönme ihtimali gündeme geldi. Kalaycıoğlu, "Yasemin oyunculuğa dönmek isterse, 10 proje birden kapısını çalar." İfadelerini kulladı.Hakan Solaker ise, "Oyunculuğa, yarın öbür gün bir şeyler duyabiliriz. İlk 3 ay değil ama 2026'dan itibaren, duyabiliriz" İfadelerini kullandı.