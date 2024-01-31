Yasemin Allen: Estetiği Doğru Yaşta Yaptırmak Önemli

Yasemin Allen, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Mağazaları dolaşan oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"ESTETİĞİ DOĞRU YAŞTA YAPTIRMAK ÖNEMLİ"

Yasemin Allen, son dönemde ünlüler dünyasından birçok erkeğin estetik yaptırmasını değerlendirdi.

Aslında bana yorum yapmak düşmez. Birkaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var. Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence.

"HER OYUNCU KAPRİSLİ"

Sık sık yurt dışı ziyaretleri yapan 34 yaşındaki güzel, "Sizce yurt dışındaki oyuncular kaprisli mi? Yoksa buradakiler mi daha kaprisli?" sorusuna, "Bence her oyuncu kaprisli.

Projeye göre değişiyor. Herkesin anlık kaprisi olabilir. Çalıştığınız bir projede çok mutlu olabilirsiniz, mutsuz da olabilirsiniz" cevabını verdi.

ÖPÜŞME SAHNESİNDE 'SAKIZ' ÖNERİSİ!

Öpüşme sahnelerinde partnerinin olası ağız kokusu hakkında Yasemin Allen, "Arkadaşlar eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" diyerek güldü.