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Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun

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Sahipsiz hayvanlara yönelik yasaya karşı çıkan Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef alarak "Ne boş bir kadınsın. Bir işe yarayım artık. Programına çağırsana birilerini konuşsunlar" dedi.

Hayvansever kimliğiyle tanınan Seren Serengil, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik yapılmasına sessiz kalmadı. Günlerdir yasayla ilgili paylaşımlar yapan Serengil, Çağla Şıkel'e de yüklendi.

"BİR İŞE YARAYIN ARTIK"

Bir köpeği olan Çağla Şıkel'in konuyla ilgili paylaşımlarını görmeyen ve sessiz kaldığını düşünen Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çağla ne boş bir kadınsın ya. Bir de köpeğim var diye onla pozlar veriyorsun. Hayvanlar ölecek, hapiste 50 derecenin altındalar şu anda aç susuz. Bir işe yarayım artık ya. Hadi diğerleri konserleri iptal olur diye korkuyor sen NOW TV'de program yapıyorsun. Yapsan bir program çağırsana konuşsunlar."

Yasaya karşı çıkan Çağla Şıkel, bugün Instagram hesabından "Evimizdeki canımız kıymetli, sokaktaki kıymetsiz olamaz. Benim olan kıymetli, benim olmayan kıymetsiz olamaz. Oluyorsa bir gün konu bize gelince farklı bir sonuç beklememeliyiz çünkü yarattığımız dünya bu" sözlerini paylaştı.

Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun

Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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