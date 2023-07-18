Yaşar İpek, Sena Mülayim ile Mavi Yolculuğa Çıktı

Bir dönem Seren Serengil ile evli olan ve boşanma süreci olaylı olan Yaşar İpek, yeni aşkı Sena Mülayim ile mavi yolculuğa çıktı. Şarkıcı, daha önce klibinde oynattığı isimlerle aşk yaşamıştı. Sena Mülayim ise 'İşte Benim Stilim' yarışması ile tanınmıştır ve 3 aydır Yaşar İpek ile birliktedir.

Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, bir dönem şarkıcı Seren Serengil ile evli olan ve boşanma süreci olaylı olan Yaşar İpek yeni aşkı Sena Mülayim ile mavi yolculuğa çıktı.

İPEK TÜM KLİP AŞKLARI İLE AŞK YAŞADI

Şarkıcı Yaşar İpek daha önce klibinde oynattığı,Asuman Krause,Bilge Soylu gibi isimlerle klip için kamera karşısına geçmiş ve senaryo gereği sevgili olmuştular.

"İşte Benim Stilim" yarışması ile adını duyuran Sena Mülayim 3 aydır şarkıcı Yaşar İpek ile beraber.