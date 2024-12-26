Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek evinde ölü bulundu

Şarkıcı Yaşar İpek'in muhabir kardeşi 42 yaşındaki Işık İpek evinde ölü bulundu. İpek'in ölüm haberini Magazin Gazetecileri Derneği sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan paylaşımda "Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybeden Işık İpek'in kalp krizi nedeniyle öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Işık İpek'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Işık İpek'in vefatı sonrası ünlü isimlerden de başsağlığı paylaşımları yaptı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL:

"Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun."

DERYA ULUĞ:

"Melek gibi biriydi Işık. Şimdi gerçekten melek oldu... Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni hep çok güzel hatırlayacağız."

DEMET ÖZDEMİR:

"Mekânın cennet olsun Işık. Yattığın yer incitmesin seni. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."