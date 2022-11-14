Yasak Elma'nın yeni bölümü hakkında radikal karar! Hem oyuncular hem izleyiciler şaşırdı
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FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi bulunan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, dün İstanbul'da meydana gelen patlama nedeniyle yayınlanmadı. Haberi alan oyuncuların da büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir kesim tarafından takip edilen Yasak Elma dizisinin 155. bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla bekleniyordu.
YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK
Elde edilen bilgilere göre dizinin yapımcıları dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.
OYUNCULAR DA ŞAŞKINLIK YAŞADI
Yeni bölümün ekrana gelmeyeceği haberini de yapımcılardan öğrenen oyuncuların büyük şaşkınlık yaşadıkları belirtildi. Dizinin hayranları da alınan karar nedeniyle şaşkınlık yaşadı.