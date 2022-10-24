Yasak Elma dizisinde flaş ayrılık! Yıldız'ın ortalığı karıştıran düşmanı veda ediyor
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Final sezonuyla da seyirciyi ekrana bağlayan Yasak Elma'da Yıldız'a zor günler yaşatan Hilal karakterine hayat veren Ece Özdikici diziden ayrılıyor.
Fox TV ekranlarında yayınlanan ve konusu ile dikkat çeken dizide, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken yaşanan ayırılıklar izleyiciyi şaşırtıyor.
HİLAL'DEN AYRILMAYA KARAR VERİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Medyapım imzalı fenomen dizi dizi bu sezon Yıldız'la ile Doğan'ın soğuk savaşına sahne olmuştu. Kendisini hapse attıran ve kendisinden boşanan eşini affetmeyen Doğan avukatı Hilal'le (Ece Özdikici) aşk yaşamaya başlamıştı. İntikam planlarını tek tek devreye sokan Doğan, Hilal'le yollarını ayırmaya karar veriyor. Yıldız'ın canını sıkan Hilal karakteri diziye veda ediyor.