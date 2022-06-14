Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak - Haberler

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Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dün akşam yayınlanan bölümle başrol olduğu Yasak Elma dizisine veda eden Berk Oktay, ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Küçük Bir Günışığı' dizisinde rol alacak. Oktay'ın partneri ise Seray Kaya olacak.

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen ile Yasak Elma dizisinde başrolü paylaşan Berk Oktay, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Uzun süredir gelen senaryoları değerlendiren Oktay'ın yeni projesi netleşti.

YENİ PARTNERİ SERAY KAYA OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berk Oktay, NGM'nin ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Küçük Bir Günışığı' adlı yeni dizisinin başrol oyuncusu oldu. Emre Kabakuşak'ın yöneteceği dizide Berk Oktay, Seray Kaya'nın partneri olacak. Projenin detayları ise henüz netleşmedi.

Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak

Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak

Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Berk Oktay Yasak Elma Magazin Haberler

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