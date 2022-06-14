Yasak Elma'dan ayrılan Berk Oktay, ATV'nin yeni dizisinde rol alacak

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen ile Yasak Elma dizisinde başrolü paylaşan Berk Oktay, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Uzun süredir gelen senaryoları değerlendiren Oktay'ın yeni projesi netleşti.

YENİ PARTNERİ SERAY KAYA OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berk Oktay, NGM'nin ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Küçük Bir Günışığı' adlı yeni dizisinin başrol oyuncusu oldu. Emre Kabakuşak'ın yöneteceği dizide Berk Oktay, Seray Kaya'nın partneri olacak. Projenin detayları ise henüz netleşmedi.