Yasak Elma'da yine kürsü yine intikam! Selim, herkesin içinde Kumru'nun yalanını ortaya çıkardı

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisinde intikam dolu anlar yaşandı. Ender'in davetinde kürsüye çıkan Selim, kendisini aylarca farklı bir isimle tanıtarak kandıran Kumru'dan intikam aldı. Dizide daha önce de Yıldız, kendisini aldatan eşi Çağatay ve arkadaşı Kumru'dan kürsüye çıkarak intikam almıştı.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu ve Şebnem Dönmez'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi, dün akşam 164 bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir kaza sonucu tanıştığı doktor Selim'e kendisini "Ezgi" olarak tanıtarak maddi durumunun kötü olduğunu söyleyen Kumru'nun oyunu ortaya çıktı.

HERKESİN İÇİNDE İNTİKAM ALDI

Kumru'nun kendisini kandırdığını öğrenen Selim, doğruları söylemek için fırsat verse de istediğini elde edemedi. Kumru'ya ders vermek isteyen Selim, Ender'in davetinde kürsüye çıkarak herkesin içinde intikam aldı. Sahnede yüzük çıkartan Selim, "Buraya bir anons yapmak için geldim. Hepinizin huzurunda sevgilim Ezgi'ye evlilik teklifi ediyorum. Tabi ismi Ezgi olsaydı.

Sevgili Kumru Yıldırım'a beni aylarca yalanlarla kandırdığı, kendini başka biri tanıttığı ve bana bir daha kimseye güvenmemem gerektiğini öğrettiği için teşekkür ederim. Tebrikler harika bir performanstı" diyor. Davetliler büyük bir şaşkınlık yaşarken hiçbir şey söyleyemeyen Kumru ise gözyaşlarına hakim olamıyor.

DAHA ÖNCE DE KÜRSİDE İNTİKAM ALINMIŞTI

Ekranların en uzun soluklu dizilerinin başında gelen Yasak Elma'da daha önce de böyle bir intikam sahnesi yaşanmıştı. Bir davette kürsüye çıkan Yıldız, kendisini aldatan eşi Çağatay ve en yakın arkadaşı Kumru'dan herkesin için intikam almıştı.