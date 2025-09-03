Yasak aşk belgelendi! Güzide Duran ve Fikret Orman ilk kez dudak dudağa

2008 yılında evlendiği iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan ünlü model Güzide Duran, magazin gündemini sarsan görüntülerle konuşuluyor.

Boşanma davası devam ederken Duran, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de bir restoranda Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile samimi şekilde yemek yerken görüntülenmişti. O anlar objektiflere yansımış, eşi Adnan Aksoy ise "Bu hayat biçimi çocuklarına bile ihanettir, kimse kabul edemez" diyerek sert tepki göstermişti.

Şimdi ise çift, çok daha çarpıcı karelerle gündeme geldi. Güzide Duran ve Fikret Orman, eğlenmeye gittikleri bir mekânda dudak dudağa görüntülendi. İkilinin, boşanma davası sürerken böyle bir şekilde kameralara yakalanması dikkat çekti. Duran ve Orman, önceki gün bir gece kulübünde kimseye aldırış etmeden sarmaş dolaş öpüştü.

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Güzide Duran'ın boşanma davası hâlen devam ediyor. Ancak bu süreçte iş insanı Fikret Orman ile yaşadığı aşk, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.