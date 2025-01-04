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Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı

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Yasa dışı bahis reklamı Kerimcan Durmaz'a da sıçradı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken; Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde dj olarak sahne aldığı iddia edildi. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

Türkiye'de gittikçe yayılan yasa dışı bahis furyası, son dönemde fenomenlere sıçramış durumda. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alınmasıyla gündeme bomba gibi düşen yasa dışı bahis soruşturmaları devam ederken ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın da adı reklam skandalına karıştı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMINDA YER ALDI İDDİASI

Mynet'in haberine göre, Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi. Görüntülerde, Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı sırada arkasında bulunan dev ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı görülüyor.

Sahne arkasına yasa dışı bahis sitesinin isminin yansıdığı sırada Durmaz'ın "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler" dediği duyuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin Malta'da çekildiği öne sürülürken tarih ise bilinmiyor. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Şimdi bunu hapse atarlarsa , erkeklerin arasına mı kadınların arasına mı atacaklar ?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSoykanlar:

Ooooo erkeekk

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

İgrenc bir dönem içindeyiz. Umarım biter yoksa ülkece biteceğiz az kaldı. Ahlak etik değer falan kitaplarda kaldı artık. Sorsan herkes dindar mindar he

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