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Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümüne yarışmacılardan birinin ismi damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın anons ederken zorluk yaşadığı yarışmacı için "Bütün mahallenin ismini ona koymuşlar" yorumları yapıldı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümüne aslen Mısırlı olan yarışmacının ismi damga vurdu.

"BÜTÜN MAHALLENİN ADINI ONA KOYMUŞLAR"

Hayatına Ankara'da devam eden Muahmed Atef Bakır Muhammet Abdelal isimli yarışmacıyı anons eden Oktay Kaynarca'nın o anlarda yaşadığı zorluk yüz ifadesine de yansıdı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Bütün mahallenin ismini ona koymuşlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
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Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMuratsa:

BUNA VATANDASLIK VERILMIŞ .SONRA YARIN BU GUN BİSEY OLUNCA İLK BUNLAR KACAR VATANI SAVUNMAK BİZE KALIR.

Yorum Beğen160
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Haber YorumlarıAdem Bilican:

suriyeli galiba

Yorum Beğen111
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Gelene geçene vatandaşlık verin, bu topraklar kanla kazanılmamış gibi

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Haber Yorumlarımurat c:

Düzgün bir ismimiz olduğu için bile Atatürk'e şükretmeliyiz. Bkz : Soyadı Kanunu, her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren 2525 sayılı kanundur. Kanun, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girmiştir.

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Haber YorumlarıAzranil Eroglu:

Soy adı kanunumuz iyi ki var yoksa bizde de bir sürü isim ve karışıklık olurdu.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Singapurdayim 20 yildir, musluman isimleri hep boyle... bunun 2 kati uzun ismi olani gordum...

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

ümmetistan vatandaşlığı almıştır

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Oktaycım olmamış yazık kurtlar vadisi meğer elma kurtlarında geçiyormuş iyi yediniz.

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Haber YorumlarıSamet Canaral:

yıllar önce başvuruda bulundum arama zahmetinde bile bulunmadılar. Kimbilir ne torpili var

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kısaca MABMA denilebilir.

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