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Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi

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Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yemek programında ilginç anlar yaşandı. Gülay isimli yarışmacının mutfakta aniden çığlık atması sonucunda önce korkan Zuhal Topal, sonrasında tepki gösterdi. Topal, "Kaç yaşına gelmiş insanlarsınız. Hareketlerimize tepkilerimize dikkat edelim" dedi.

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Yemekteyiz programında enteresan anlar yaşandı. Gülay isimli yarışmacı aniden çığlık atınca ortalık karıştı. Çılgına dönen Topal, yarışmacıya tepki gösterdi.

Programda her hafta olduğu gibi bu hafta da ilginç bir olay ekranlara geldi. Yemekleri ve masası eleştirilen yarışmacı Gülay Hanım daha fazla dayanamayarak mutfakta çığlık attı.

Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi

ZUHAL TOPAL'DAN YARIŞMACIYA SERT TEPKİ

Mutfaktan gelen çığlık sesini duyan Zuhal Topal ve yarışmacılar endişelendi. Gülay Hanım'ın bir şey olmadığını ve eleştirilere sinirlendiğini söylemesinin ardından Zuhal Topal küplere bindi.

Topal, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu nasıl bir çığlıktır yahu? Bu olmaz. Bir televizyon programındasınız. Kaç yaşına gelmiş insanlarsınız. Çoluğunuz çocuğunuz var. Hareketlerimize tepkilerimize dikkat edelim. Bu kadar da değil. Aklımızı aldın. Bu kadarına da gerek yok. Bu ne abartı tepki yahu?"

Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yarışmacının akılalmaz tepkisi Zuhal Topal'ı küplere bindirdi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNevizadeli:

Demek ki sadece kendi rahatsız olunca tepki veriyor peki biz ne yapalım aynısını size söyleyelim o zaman "Kaç yaşına gelmiş insanlarsınız bu ne saçma salak program böyle yaptığınız programlara biraz dikkat edin"

Yorum Beğen118
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Haber YorumlarıMustafa Çataklı:

Asırlardır önce Türk töresi ile 900'lu yıllardan sonra ise güzellikler dini İslam ile toplumsal ahlâkı, görgüyü, saygıyı hep zirvede yaşamış güzelim milletimizin geldiği duruma bak!.. Ne oldu bize böyle ve nereye gidiyor bu millet!.. Sadece şu programa katilanlar üzerinden ahlâkî ve değer yargılarımizdaki çöküşün analizi cok net yapipabilir! "Zavallılar" diyor insan içinden sadece!..

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Bu programa katılanın kendine ailesine saygısı yoktur. 150 bin para ödülü için bir hafta karaktersizlik yapmayı kabul etmek zavallılıktır.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarımetin yaman:

kurgu reyting taktikleri

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıGEREDELİ 41Li:

Ayarsız varlıkların, "ayarsız "artık normal halleri!

Yorum Beğen14
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