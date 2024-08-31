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Yalı Çapkını'nda Seyran'a yeni partner geliyor! Cem Söküt kadroya dahil oluyor

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Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak olan Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Seyran'a Sinan adında yeni bir partner geliyor. Dizide Sinan rolüne genç oyunculardan Cem Söküt oynayacak.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon çekimleri başladı. Merakla beklenen diziye Sinan adında bir karakter de eklendi.

SEYRAN VE FERİT BOŞANIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisi 2 yıllık zaman atlaması ve yenilenen hikayesiyle ekrana gelecek. Dizide hastalığı yenen ve iyileşen Seyran ile Ferit'in boşanıp yeni hayatlar yaşamaya başlayacak. Seyran'ın hayatına aynı zamanda Sinan diye biri girecek. Sinan rolüne de genç oyuncularda Cem Söküt hayat verecek.

Daha önce Çukur, Duran, Hakim ve Mahkum dizilerinde rol alan Cem Söküt, son olarak Hande Türkel' in yönettiği, Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu yazdığı Barda filminde rol aldı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'a yeni partner geliyor! Cem Söküt kadroya dahil oluyor

Yalı Çapkını'nda Seyran'a yeni partner geliyor! Cem Söküt kadroya dahil oluyor

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını Televizyon Magazin Haberler

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