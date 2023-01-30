Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk ameliyat oldu, dizi çekimlerine ara verildi

Sıfırıncı Gün dizisinin yakışıklı oyuncusu Engin Öztürk, belindeki şiddetli ağrılardan dolayı ameliyat oldu. Oyuncunun ani ameliyatından dolayı çekimlere ara verildi ve geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmadı.

TV8 ekranlarında yayınlana Sıfırıncı Gün dizisinin başrol oyuncularından Engin Öztürk'ün geçtiğimiz perşembe günü ameliyat olduğu ortaya çıktı. Engin Öztürk'ün sağlık sorunu nedeniyle Sıfırıncı Gün dizisi de geçen hafta ekrana gelmedi.

BIÇAK ALTINA YATTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncunun uzun süredir belindeki rahatsız nedeniyle şiddetli ağrılar çektiği ve bu nedenle de bıçak altına yattığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan oyuncu, taburcu edildi.

DİZİYE ARA VERİLDİ

Engin Öztürk'ün sağlık sorunları nedeniyle başrolünü oynadığı "Sıfırıncı Gün" dizisine bir hafta ara verildi. Yayın günü cumaya alınan dizinin yeni bölümü 3 Şubat'ta yayınlanacak. Öte yandan Sıfırıncı Gün dizisinin içinde hikaye "Birinci Gün" olarak değişecek ve dizinin adı da değişecek.