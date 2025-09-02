Yakın arkadaşı açıkladı! Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığına ihanet bombası

Hakan Sabancı'nın özel hayatı, bir kez daha magazin gündeminin merkezine oturdu. 2018 yılında Çinli model Jocelyn Chew ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Sabancı, o dönemde sevgilisiyle Kapadokya tatiline çıkmış ve bu romantik kaçamak çok konuşulmuştu. Yıllar sonra ise Sabancı, oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi. İkilinin ilişkisi sık sık tatil kareleri ve davetlerdeki görüntüleriyle gündeme geldi. Ancak bu birliktelik geçtiğimiz günlerde sona erdi.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, AYRILIK KESİNLEŞTİ

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisi, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla sona erdi. Çiftin sosyal medya hesaplarından tüm ortak fotoğrafları kaldırması, ayrılığı kesinleştirdi. İlk olarak Arzu Sabancı'nın evliliğe sıcak bakmadığı ve ilişkiyi onaylamadığı yönündeki söylentiler gündeme geldi. Ancak ayrılığın ardından yaşananlar, olayın daha karmaşık bir hal almasına neden oldu.

İHANET İDDİALARI GÜNDEMDE

Hakan Sabancı, ayrılık sonrası arkadaşlarıyla eğlenirken objektiflere yansıdı. Neşeli tavırları dikkat çekerken, Hande Erçel kameralara oldukça moralsiz göründü. Basın mensuplarının "ihanet mi var?" sorusunu yanıtsız bırakması ise iddiaların dozunu artırdı.

"HANDE SENİN İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

En dikkat çeken gelişme ise sosyal medyada ortaya atılan bir yorumla başladı. Sabancı'nın eski aşkı Chew'in arkadaşı olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Sabancı'nın eski sevgililerinden biri olan model Jocelyn Chew ile hala arkadaş olduğunu iddia ederek, Hande Erçel'e "Senin için çok üzülüyorum" mesajıyla seslendi.

Aynı kullanıcı, Hakan Sabancı'nın Erçel ile birlikteliği devam ederken Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığını ve ihanetin Bocelli konseri günlerine kadar uzandığını öne sürdü. Hatta iddiaya göre, Sabancı şu anda Bodrum'da Chew ile tatilde. Bu gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraflardan sadece Hakan Sabancı konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Sabancı, kendisine yöneltilen ihanet iddialarını net bir şekilde yalanladı.