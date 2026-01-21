Haberler

Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Güncelleme:
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" dedi.

  • Esat Yontunç hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından yakalama kararı çıkarıldı.
  • Esat Yontunç, Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.
  • Esat Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak çalışmaktadır.

Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç'un Survivor programı çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim." ifadelerini kullandı.

24 YILDIR ACUN ILICALI İLE ÇALIŞIYOR

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCan Reno:

acuna yaklasan bır cısım var

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Acun ve para haraketleri ipin ucu nerede

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSauron:

iyide adamda saç yok uyuşturucu testini nasıl yapacaksınız :)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Bı topak sakal var ondan yaparlar

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

bekliyoruz kardeşim

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

