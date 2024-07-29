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Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi

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Oyuncu Wilma Elles ve eşi Mehmet Şah Çelik motosiklet kazası geçirdi. Kanlar içinde kalan oyuncu, kolu ve bacağından yaralandı.

Yıllar önce yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Caroline rolüyle tanınan Wilma Elles ile eşi Mehmet Şah Çelik motosiklet kazası geçirdi.

2022 yılında nikah masasına oturan çift, motosikletle seyir halindeyken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kaldığı esnada bir video çekerek ölümden döndüklerini söyleyen Elles, soluğu hastanede kaldı. Bacağı ve kolundan yaralanan oyuncu, hastane önünde eşiyle verdiği pozu "Çok şükür ki ucuz atlattık. Yeni motorlarda birden bire fren sistemi, tekerlekler bloke olabilir. Çok şükür ki kas takmıştık ve yavaş gidiyorduk. Herkese kazasız belasız yollar" notuyla paylaştı.

Kerem Göğüş ile birlikteliğinde 2015 yılında Milat ve Melodi adını verdiği ikiz çocuklarını dünyaya getiren Wilma Elles, 2022 yılında evlendiği Mehmet Şah Çelik ile de geçtiğimiz yıl 3. çocuğunu kucağına almıştı.

Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi

Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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