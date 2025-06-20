Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
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Ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Melodi, Milat ve Tiara'nın ardından ailesine yeni bir bebeğin katılacağını açıklayan Elles, "Kalbimiz sevgiyle dolu" ifadelerini kullandı.

Bir döneme damgasını vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki "Caroline" karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak da "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı "Nadya" rolüyle ekrana gelen Alman oyuncu Wilma Elles, yeniden anne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı samimi açıklamayla takipçilerine müjdeli haberi duyuran Elles, ailesine dördüncü bir üyenin katılacağını paylaştı.

"TEKRAR HAMİLEYİM… AİLEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

Wilma Elles şimdi ise sosyal medya sayfasından dördüncü kez anne olacağını açıkladı. Elles paylaşımına şu ifadeleri kullandı, "Evet doğrudur.. Tekrar hamileyim ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz.. Melodi, Milat ve Tiara'ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu.. Ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik'

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

2014 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, bu evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi'yi dünyaya getirmişti.

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

2019 yılında yollarını ayıran çiftin velayeti anneye verilmişti. Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Bu evlilikten Tiara adını verdikleri bir kız çocukları olmuştu. Minik Tiara'nın doğumu da geçtiğimiz yıl, 5 Ekim tarihinde nazar boncuğu ve kalp emojileriyle duyurulmuştu.

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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