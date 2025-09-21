Wilma Elles dördüncü çocuğunu kucağına aldı! İşte oğluna verdiği isim

Bir dönemin fenomen dizisi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizindeki "Caroline" karakteriyle şöhrete kavuşan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne oldu. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığı alarak adını Mücella Elles olarak değiştiren ünlü oyuncu, oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR SENİ SAĞ SALİM KUCAĞIMIZA ALDIK"

Elles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğumun sorunsuz geçtiğini ve 24 saat sonra hastaneden taburcu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet. Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun. Bebek isteyen herkese nasip olsun."

OĞLUNA "LEON MİRZA" ADINI VERDİ

Wilma Elles, daha önce dünyaya gelen çocukları Melodi, Milat ve Tiara'nın ardından oğluna Leon Mirza adını verdi. Wilma Elles'in paylaşımı kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü ve çok sayıda tebrik mesajı aldı.