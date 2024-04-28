Vildan Atasever Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nde Onur Ödülü Aldı
Vildan Atasever, Fas'ta düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nde Onur Ödülü'nü aldı. Ödülü Türkiye'nin Fas Büyükelçisi İlker Kılıç verdi. Atasever, ödül konuşmasını Yaşar Kemal'in sözleriyle tamamladı.
Vildan Atasever, Fas'ta bu yıl 29.'su düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nde Onur Ödülü aldı. Atasever'e ödülünü Türkiye'nin Fas Büyükelçisi İlker Kılıç verdi.
Vildan Atasever ödülünü alırken yaptığı konuşmayı Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal'in "Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe. Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle, kokularıyla…" sözleriyle tamamladı.