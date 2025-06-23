Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı
Haber Videosu

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Zara, sahne aldığı Girne'de zayıflama sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bu bir estetik kaygısı değil, sağlıklı yaşama geçiş süreci" diyen sanatçı, kas kaybı yaşamadan yağ oranını azaltmayı hedefleyen tıbbî diyetle hem beden dengesini koruduğunu hem de gençlik enerjisini yeniden kazandığını belirtti.

Türk Halk Müziği ve Fantezi müziğin sevilen isimlerinden Zara, bu kez güçlü sesiyle değil, geçirdiği fiziksel dönüşümle gündemde. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı, sahne aldığı Girne'de formunun sırrını ilk kez açıkladı.

"BU BİR YAŞAM TARZI, GEÇİCİ DEĞİL"

Zara, 10 kilonun üzerindeki kaybını sadece estetik bir hedef olarak değil, aynı zamanda bir sağlık yatırımı olarak gördüğünü söyledi. "Bu benim kendime meydan okumam" diyen ünlü sanatçı, diyetinin sadece kilo vermeye değil, vücudu yeniden dengelemeye yönelik olduğunu vurguladı.

TIBBİ DESTEKLİ BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİ

Zara'nın ifadesiyle, uyguladığı yöntem bir 'tıbbî diyet'. Bu diyetin temelinde, kas kaybı yaşamadan yağ oranını azaltmak, faydalı yağları doğru dozda almak ve vücudun su-tuz dengesini korumak yer alıyor. Zara, "Gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak için çalışıyorum" diyerek yaşadığı değişimin sadece dış görünümle ilgili olmadığını belirtti.

Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Zara şu ifadeleri kullandı, ""Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak"

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı

Bütün Türkiye'nin tanıdığı isim arkadaşının kafasında tabak kırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

sevmiyorum artık seni dinlemiyorum da ne güzel giyiniyordun konuşulmak için açıldın sende

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

umarım bir daha nihal candan resimlerini görmeyiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi

İran'ın ABD'ye misillemesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.