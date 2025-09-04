Venedik Film Festivali'nde gözyaşları: 5 Yaşındaki Hind Receb'in hikayesi ayakta alkışlandı

Gazze'de İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in trajik hikâyesini konu alan "Hind Receb'in Sesi" adlı film, Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı. Film, izleyicileri ve gazetecileri gözyaşlarına boğdu.

82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "The Voice of Hind Rajab" (Hind Receb'in Sesi), Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania imzası taşıyor. Film, gösterimin ardından tam 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Festivalin en güçlü ve en acil yapımı olarak değerlendirilen film, izleyicilerden büyük övgü topladı.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN SİNEMA PERDESİNE

Film, Ocak 2024'te Gazze'nin kuzeyinde İsrail bombardımanında ailesiyle birlikte bir araçta sıkışıp kalan 5 yaşındaki Hind Receb'in, Filistin Kızılayı ile yaptığı son telefon görüşmesini merkezine alıyor. Gerçek ses kayıtlarının kullanıldığı yapım, küçük Hind'in sesinin dramatize edilmiş bir Kızılay ekibinin gözünden anlatıldığı kurgusal sahnelerle harmanlanıyor.

Saldırı sırasında araçta bulunan Hind'in amcaları ve dört kuzeni hayatını kaybetti. Aracın enkazı altında hayatta kalan tek kişi olan Hind, korku içinde saatlerce telefonda yardım istedi. Ancak hem küçük kız hem de onu arayan sağlık ekipleri İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

"TÜM GAZZE'NİN SESİ OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Yönetmen Kaouther Ben Hania, filmin ardından yaptığı açıklamada, Hind'in sesinin yalnızca bir çocuğun sesi olmadığını vurguladı, "Hind Rajab'ın sesini ilk duyduğumda, onun sözlerinden öte bir şey vardı. Bu ses, Gazze'nin yardım çağrısıydı. Ama kimse ona ulaşamadı."

"BU BİR FİLM DEĞİL, GERÇEĞİN KENDİSİ"

Filmin başrol oyuncularından Saja Kilani, tüm ekip adına yaptığı açıklamada filmin mesajına şu sözlerle dikkat çekti, "Hind Rajab'ın sesi, bizim savunmamıza ihtiyaç duymuyor. Bu bir görüş değil, hayal değil. Gerçekliğe dayanıyor. Bu hikâye sadece Hind'in değil, Gazze'de hayatını kaybeden 19 bin çocuğun sesi. Anlatılamayan binlerce hikâyenin sesi. Bu ses, bir annenin, bir doktorun, bir gazetecinin, bir sanatçının, her insanın yaşama ve onurlu var olma hakkının sembolüdür."

HOLLYWOOD'DAN DESTEK: JOAQUİN PHOENİX VE ROONEY MARA DA ORADAYDI

Filmin yapımcı kadrosunda dünya sinemasının önemli isimleri de yer aldı. Brad Pitt, Jonathan Glazer, Alfonso Cuarón, Joaquin Phoenix gibi isimler filmin yürütücü yapımcıları arasında. Rooney Mara da projeye destek verdi.