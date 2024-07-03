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Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı

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Geçtiğimiz sene evinin jakuzisinde ölü bulunan Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin vefatıyla ilgili soruşturma devam ederken oyuncunun servetinin 1,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Friends dizisinin sevilen karakteri Chandler Bing olarak tanınan Matthew Perry, 28 Ekim 2023 yılında Malibu'daki evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Oyuncunun ölümüyle ilgili araştırmalar devam ederken ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı.

1,5 MİLYON DOLARLIK MİRASI VAKFA KALDI

Ünlü oyuncu Perry'nin,servetinin 1,5 milyon olduğu gün yüzüne çıktı. Oyuncu servetini ölümünden önce Woddy Allen'ın Annie Hall filmindeki karakterinden esinlenerek kurulan 120 milyon doların üzerinde değeri olan Alvy Singer Living Trust vakfa bağışlamıştı.

Son mahkeme belgelerine göre Perry'nin serveti 1,5 milyon dolar olarak açıklanmasının ardından bu servetin artık 120 milyon doların üzerinde değeri olan bir vakfın parçası oldu.

6 MİLYONLUK EVİNİN VARİSİ VARMIŞ

Başlangıçta tahmin edilenden daha yüksek bir servete sahip olduğu düşünülen Perry'nin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hiçbir gayrimenkulünün olmadığı öne sürülürken, Pacific Palisades'te hayatını kaybettiği 6 milyon dolarlık evin, vasisi Lisa Fersuon'a ait olduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ HALA ARAŞTIRILIYOR

Los Angeles polisi, Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin nasıl elde edildiği ve ölümüne nasıl etki ettiği detaylı bir şekilde araştırılıyor. İddialara göre, soruşturma sona yaklaşıyor ve birkaç kişinin sorumlu tutulabileceği belirtiliyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry, kariyerinin zirvesindeyken alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş ve birçok kez rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görmüştü. Friends dizisi süresince yaşadığı sorunlar ve tedavileri hakkında yaptığı açıklamalar, sevenlerini derinden etkilemişti.

Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1.5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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