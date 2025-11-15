Haberler

Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Güngör ve Civelek'i takipten çıktı

Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, dizideki ölüm sahnesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı. Türkoğlu'nun, partneri Doğukan Güngör ile Feyza Civelek'i Instagram'da takip etmeyi bırakması, setteki gerginlik iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Kızılcık Şerbetinde dört sezondur başrol oynayan Sıla Türkoğlu, senaryodaki ölüm sahnesiyle projeye veda etti. Final sahnesinin ekrana gelmesinin hemen ardından oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı hareket, dizi kulislerini hareketlendirdi.

Türkoğlu, Instagram'da dört yıldır partneri olan Doğukan Güngör ile dizinin olaylı isimlerinden Feyza Civelek'i takipten çıkardı. Bu hamle, sette uzun süredir konuşulan gerginlik iddialarını yeniden alevlendirdi.

CİVELEK'İ DAHA ÖNCE DE PARTNERİ TAKİPTEN ÇIKMIŞTI

Feyza Civelek daha önce de partneri Emrah Altıntoprak tarafından takipten çıkılmış, Civelek ise "İlk hamleyi ben yaptım" sözleriyle gündem olmuştu. Son yaşanan gelişmeler, Civelek'in setteki ilişkilerine dair tartışmaları yeniden canlandırdı.

"ANA PROBLEM" İDDİASI GÜNDEMDE

Dizide "Pembe" karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı sonrası ortaya atılan iddialara göre, sette yaşanan kaotik süreçlerin merkezinde senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek bulunuyor. Bu iddiaların ardından Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya hamlesi, söylentileri daha da güçlendirdi.

