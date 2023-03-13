Vatan Şaşmaz'ın o sözünü unutamıyor! Gökay Kalaycıoğlu travmasını anlattı: 6 ay kendime gelemedim

Başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu, 2017 yılında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'la anısını anlattı. Şaşmaz'ın idolü olarak gördüğünü söyleyen Kalaycıoğlu, "Bana 'süper gidiyorsun kardeşim, bir tek engelin var. Benim ölmem lazım' derdi. Bunu söyledikten 6 ay sonra vefat etti. Ölüm haberini aldığımda yıkıldım çok zor atlattım o travmayı. 6-7 sahneye çıkamadım fırsatçıymışım gibi görünmemek için" dedi.

Sunduğu törenlerin yanı sıra 360 TV'de yayınlanan "Gökay Kalaycıoğlu 360 Derece" programıyla adından söz ettiren Gökay Kalaycıoğlu, Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'ın sorularını yanıtladı. 2017 yılında yaşamını yitiren meslektaşı Vatan Şaşmaz'ı idol olarak gördüğünü ve güzel zamanlar geçirdiklerinden bahseden Kalaycıoğlu, yaşadığı travmayı anlattı.

"VATAN ŞAŞMAZ 'TEK ENGELİN VAR, BENİM ÖLMEM LAZIM' DERDİ"

İlan'ın "Kendine örnek aldığın bir isim var mı? Kendini kimin veliahtı olarak görüyorsun?" sorusuna cevap veren Kalaycıoğlu, "Rahmetli Vatan Şaşmaz ondan çok şey öğrendim. Bizim her ay bir buluşmamız olurdu. Aramızda 8 yaş fark var. 8 kat yukarıdan nasıl görünüyorum derdim. 'Kardeşim çok güzel gidiyorsun, kelimelerin enerjisine çok bariz bir örnek vereceğim; süper gidiyorsun kardeşim, bir tek engelin var o da benim ölmem lazım' derdi. Bunu söyledikten 6 ay sonra vefat etti" dedi.

"VATAN'IN ÖLÜMÜNDEN SONRA AYLARCA SAHNEYE ÇIKAMADIM"

Vatan Şaşmaz'ın ölümünden sonra travma yaşadığını söyleyen Kalaycıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ölüm haberini aldığımda yıkıldım çok zor atlattım o travmayı. Adam biliyormuş. İbre sahnede bana doğru dönmeye başladı. Kurumsal işler, ödül törenlerinden teklif yağdı. 6-7 ay sahneye çıkamadım Vatan'ın yokluğundan istifade ediyormuşum fırsatçıymışım gibi olmasın diye. Vatan'ın ölümünden bir sene sonra sunuculuk işlerini almaya başladım. Vatan bana kelimelerin enerjisi olduğunu öğretti. Veliaht kelimesi çok iddialı onu kendime hak göremem. Herkesten biraz aldım. Ama Gökay olabilmek özgün olabilmek önemli."

"ENİS ARIKAN BANA ÇOK ŞİŞİRME GELİYOR"

Kalaycıoğlu, "İmkanın olsa kimin şöhret tacını ele geçirmek isterdin?" sorusu üzerine de"Beyazıt Öztürk, çok gerçek, çok halk. Onun yerinde olmak isterdim. Ailenin sevimli oğlu olmak isterdim. Sivri dilli Okan Bayülgen olmaktansa tatlı dilli Beyazıt Öztürk olmayı tercih ederim. Tacı hak etmeyen isim ise Enis Arıkan, çok şişirme geliyor bana. Sosyal medyanın köpürtmesiyle bilinir oldu" şeklinde konuştu.