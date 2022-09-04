Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Azra Akın bir düğüne katıldı! Son pozu çok beğenildi

En son 2018 yılında Hollanda yapımı 'Heer & Meester' filminde oynadıktan sonra oğlu Demir'e vakit ayırmak için ekranlara bir süre ara veren Azra Akın, arkadaşlarının düğününe katıldı. Güzel ismin düğünde çekilen fotoğrafı çok beğenildi.

Bebek dünyaya getirmesinin ardından oyunculuğa ara veren isimlerden biri de ünlü manken Azra Akın olmuştu. Zaman zaman reklam filmlerinde boy gösteren güzel isim, uzun süreden bu yana herhangi bir yapımda rol almıyordu. Akın son olarak 2018 yılında Hollanda yapımı 'Heer & Meester' filminde oynadı.

ARKADAŞLARININ DÜĞÜNÜNE KATILDI

Akın son olarak ise arkadaşları Efe ve Damla'nın düğününe eşi Atakan Koru ve oğlu Demir Koru ile katıldı. Güzel isim düğün için kırmızı bir elbise tercih etti. Akın'ın bu elbise ile çekilen fotoğrafı ise hayranlarından tam not aldı.

İşte o fotoğraflar: