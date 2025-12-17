Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan müjde: Geri dönüyor

Gümüş, Acemi Cadı, Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi birçok başarılı yapımda rol alan 42 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, hem kariyeri hem de paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Yakışıklı oyuncu, 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te Başak Dizer ile dünyaevine girmişti. Çift, 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

"YENİ PROJELERLE EKRANA GELECEĞİZ"

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tatlıtuğ, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ünlü oyuncu, önceki gece yapımcı Kerem Çatay ile bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyuncu, yeni projesinin müjdesini verdi.

Tatlıtuğ, 2. Sayfa mikrofonuna yaptığı açıklamada, 'Uzun zaman sonra Kerem Bey ile bir araya geldik. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Size ancak bu bilgiyi vereyim yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz" ifadelerini kullandı.