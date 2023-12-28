Uzman, 'Kadınlara Mahsus' filmindeki deneyimlerini paylaştı

Serdar Akar'ın yönettiği "Kadınlara Mahsus" filmindeki sekiz kadından birini canlandıran Uzman, programda kendi ile ilgili bilmediklerimizi paylaştı. İşte o derin açıklamalar…

En yakışıklı bulduğun 3 erkek…

Dünyada en yakışıklı bulduğum üç erkek Anthony Hopkins, Jack Nicholson ve Haluk Bilginer. Bana onlar yaşlı gibi gelmiyor. Belki bu bakış açısına sahip olduğum için Apo ve alev aşkına inandırıcı kılmış olabilirim.

Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Alev tabii ki Apo'ya aşık olabilir. Ama ben keşke hepimiz vampir olsak belli bir yaşda kalsak ve fiziksel olarak buluşmasak taraftarı bir insan olarak aslında estetik algım çok da oralar da değil. Bu o saydığımız üç kişiye özel bir durum.

Kızılcık Şerbeti biterse hayatım bitmez

Oyunculuktan keyif alıyorum, keyif almasam yapamam. Ama hayat amacım mıydı hayır, hayallerimi mi süsledi hayır. Aşığım, oyuncu olmak için doğdum diyemem. Hayat motivasyonuma katkısı var ama aşık olup kör olmaktan kaçıyorum.

Hayatım boyunca bu işi yapmayabilirim, b, c planı yapmak bana iyi geliyor. Kızılcık Şerbeti'nden önce başka bir dizi görüşmesine de gittim. Onu tercih etseydim hayat başka bir yol ilerleyecekti. O yüzden ne başıma gelenlere çıldırıp çok seviniyorum, ne de bir gün biterse hayatım biter gibi düşünüyorum.

Ama açık sözlü konuşabildiğim, kendimden birşeyler kattığım bir işin parçası olduğum için çok mutluyum. Bana ilk defa böyle komik, geyik yapan bir rol teklif edildiği için sonuna kadar tadını çıkarıyorum.

Sinan Akçıl bana piyano dersi vermeye meraklı değil

Hayattaki tek pişmanlığım ilkokulda girdiğim konservatuar piyano sınavında çıkmak oldu. Hala inatçıyım ama o zaman daha çok inatçıydım. Bir şeye sinirlendim ve sınavın ortasında çıktım. Ama hiçbir şey için geç değil hala piyona çalmayı öğreneceğimi düşünüyorum. Evet Sinan Akçıl arkadaşım ama

eğitim vermeye çok meraklı olduğunu zannetmiyorum. Ama isimler aldım. Başka hocalardan ders alacağım. Belki Sinan bana şarkı verir.

Kadın erkek ayrımına inanmıyorum

Ben kadın erkek ayrımına inanmıyorum. Çünkü ben genelleme denen şeye inanmıyorum. Ben standart kadın kalıplarına uymayan biri olmadığıma göre demek ki benim gibi çok insan var. İki erkeklere de biçilen rollerin hepsi de aynı olamaz.

Çoğumuz o rollere girmeye çalıştığımız için hayatı birbirimize zehir ediyoruz. Bazen o role kendimizi fazla kaptırıyoruz. Aslında herkes rahat ve kendi olsa kimse birbirine bela olmayacak. Kadın ve erken diye bakmak yerine insan olarak bakmak bana daha doğru geliyor.

Burun estetiği oldum çünkü burnum soldan Brezilyalı gibi, sağdan Karadenizli gibi gözüküyordu

Ben kime göre güzelim, neye göre güzelim. Bu arada ben estetiğe de çok meraklıyım. Güzel şeylere de bakmaları doyamam. Güzellik karnımızı mı doyuruyor hayatta diyeceğim ama evet düşününce karnımı da doyuruyor.

Şöyle açıklayayım güzel olmak hayatımın önceliklerinden biri değil. Burun estetiği oldum çünkü burnum soldan Brezilyalı gibi sağdan Karadenizli gibi gözüküyordu. Doktor da şaşırdı. İşim oyunculuk olduğu için, çekimler sırasında kamerada ciddi bir ifade farkı olduğu için ameliyat oldum.