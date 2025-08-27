Uzi ve Ebo Birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, restler peş peşe geldi

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

'Bot basma' iddiaları bu kez rapçi Uzi ile müzik organizatörü Ebo arasında sert bir kavgaya dönüştü. Karşılıklı videolarla büyüyen tartışmada taraflar birbirine ağır sözlerle yüklendi. Müzik dünyasında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Müzik sektöründe uzun süredir gündemde olan "bot basma" iddiaları bu kez rapçi Uzi ile müzik organizatörü İbrahim Tilaver (Ebo) arasında sert bir kavgaya dönüştü. Orkun Işıtmak'ın programına katılan Uzi'nin, isim vermeden yaptığı açıklamalar tansiyonu yükseltti. Bot iddialarına yönelik olarak yöneltilen soruya yanıt veren Uzi, kimseyi hedef göstermediğini belirtti. Ancak Ebo, bu sözleri üzerine alındı ve sosyal medya üzerinden çok sert bir dille karşılık verdi.

EBO'DAN CANLI YAYINDA SERT SÖZLER

Instagram üzerinden canlı yayın açan Ebo, Uzi'ye yönelik oldukça ağır ifadeler kullandı. "Oğlum sanatınızla konuşun lan. Madem bot neden kanıtlamıyorsun? Çıkarıp göstermezsen namussuzsun, şerefsizsin, adisin" diyen Ebo, Uzi'nin sektörde birçok isimle kavgalı olduğunu, Tepki, Çakal, Motive ve Ati gibi isimlerle de zamanında sorunlar yaşadığını öne sürdü.

UZİ'DEN ARABADAN VİDEO: "YÜREK NEREDEN GELDİ SANA?"

Ebo'nun canlı yayınına yanıt gecikmedi. Uzi, arabasından çektiği bir videoyla Ebo'ya doğrudan isim vererek karşılık verdi. Konuk olduğu programda soruların önceden bildirilmediğini belirten Uzi, "Bot basma sorusu geldiğinde doğruyu söyledim, çünkü yalan söylesem makine ötecek. Kimseyi hedef göstermedim" diyerek kendini savundu.

Uzi, Ebo'nun sert ifadelerine sinirlenerek, "Daha düne kadar beraber iş yapalım diyordun oğlum. Ne oldu da kin kusuyorsun şimdi?" şeklinde konuştu. Sözlerine hakaret ve küfürler de ekleyen Uzi, Ebo'nun daha önce birlikte çalıştıkları projelerde bot olmadığını, iddiaların temelsiz olduğunu dile getirdi.

"BEN YATARKEN BİLE DİNLENİYORUM" ÇIKIŞI

Ebo'nun "ne başarıları var?" çıkışına da yanıt veren Uzi, "Benim 3,5 milyar stream'im var. Bir senedir üretim yapmıyorum diye konuşuyorsun. Ben senin gibi dinlenme peşinde değilim, istersem yine yaparım, yine geçerim" dedi.

Uzi, Ebo'nun geçmişine atıfta bulunarak, "Sen çakma ayakkabı satarken biz rap piyasasında pedofili dövüyorduk" ifadeleriyle karşı tarafa yüklendi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCevap :

İki keko birbirini yemişler burası da haber diye paylaşıyor. :D

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselo piro:

Arpası fazla gelenler.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

bu serseriler kimmk

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Kim lan bu durzüler ? Olm hiç isimlerini duymadığım kişileri haber diye önüme servis etmeyin lan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
