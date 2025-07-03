Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
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1988 yılında TRT'de yayınlanan ve yalnızca 10 bölüm süren 'Uzaylı Zekiye' dizisi, Türk televizyon tarihine adını yazdırdı. Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Seden Kızıltunç'un Mersin'de yaşadığı, senaryo yazmayı sürdürdüğü ve zaman zaman sahneye çıktığı belirtildi.

1988 yılında TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan ve sadece 10 bölüm sürmesine rağmen geniş bir iz bırakan Uzaylı Zekiye, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasına adını yazdırdı.

Fantastik komedi türündeki dizi, o dönem için alışılmadık bir tema işleyerek televizyon izleyicisine farklı bir deneyim sundu. Hem senaryosunu kaleme alan hem de başrolü üstlenen Seden Kızıltunç, hikayenin merkezinde yer aldı.

Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

Dizide Kızıltunç'a, Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, Doğu Erkan ve Üstün Asutay gibi önemli oyuncular eşlik etti.

Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

Sadece kısa bir yayın dönemi geçirmesine rağmen, "Uzaylı Zekiye" karakteri ve diziye özgü mizahi anlatımı, hafızalara kazındı.

SEDEN KIZILTUNÇ MERSİN'DE YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR

Dizinin ardından gözlerden uzak bir hayat süren Seden Kızıltunç'un bugünlerde Mersin'de yaşadığı, yazarlık kariyerine devam ettiği biliniyor. Kızıltunç'un zaman zaman sahneye çıkarak sanatla bağını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.

Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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