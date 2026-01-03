Haberler

Uzak Şehir Yeni Yıla Duygu Dolu Bir Bölümle Giriyor

Uzak Şehir Yeni Yıla Duygu Dolu Bir Bölümle Giriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni bölümünde heyecan ve duygu dolu anlarla izleyicilerini etkilemeye hazırlanıyor. Kaya ve Zerrin'in yaşadığı acılar, Alya ve Cihan'ın romantik sahneleriyle birleşerek izleyicilerin gözyaşlarına ve mutluluğa neden olacak. Mahkeme sahneleri tansiyonu artırıyor.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni yıla temposu yüksek, duygu yüklü bir bölümle giriyor. Dizinin yeni tanıtımı izleyicilerin heyecanını zirveye taşıdı.

YENİ YILDA DUYGU FIRTINASI

Yeni bölümün tanıtımında Kaya ve Zerrin'in yaşadığı büyük acı izleyenlerin yüreğini burkarken, Alya ve Cihan'ın romantik anları ekrana sıcacık duygular taşıyor. Aşk ve dramın iç içe geçtiği sahneler, yeni bölüm için beklentiyi artırıyor.

MAHKEME SAHNESİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri ise Boran'ın açtığı dava sonrası Alya ve Cihan'ın hakim karşısına çıktığı sahneler oluyor. Mahkemeden çıkacak kararın ikilinin kaderini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

AŞK, ACI VE HESAPLAŞMA BİR ARADA

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümünde izleyiciyi hem gözyaşına boğacak hem de romantik anlarla içleri ısıtacak. Aksiyonun ve duygusal hesaplaşmaların dozunun arttığı Uzak Şehir, yeni bölümüyle 5 Ocak Pazartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı