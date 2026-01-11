Uzak Şehir'de dram ve gerilim zirvede
KANAL D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde, Alya'nın Cihan'a sarılıp yere yığılması izleyicileri derinden etkileyecek. Demir'in Zerrin'e yönelik karanlık planları ve Alya'nın çaresizliği dikkat çekiyor.
DEMİR'İN KARANLIK PLANLARI
Duygusal tanıtımda Demir'in Zerrin'e söylediği, 'O mezarda yatan çocuk senin çocuğun değil' sözleri büyük yankı uyandırıyor. Bu çarpıcı cümle, Demir'in Zerrin'e karşı yeni ve tehlikeli bir plan içinde olduğunun sinyallerini verirken, geçmişte yaşananların yeniden sorgulanmasına neden oluyor.
ALYA'NIN ÇARESİZLİĞİ
Sadakat'in Boran'la birlikte yaptığı plan, Alya'yı bulunduğu yerden gitmeye mecbur bırakıyor. Alya'nın çaresizliği ve yaşadığı duygusal yıkım, tanıtımın en dokunaklı anları arasında yer alıyor.
ALYA KANLAR İÇİNDE YERDE
Tanıtımın en çarpıcı sahnesi olan Alya'nın, Cihan'a sarıldıktan hemen sonra kanlar içinde yere yığılması, 'Alya'ya ne oldu?' sorusunu beraberinde getiriyor.
AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.