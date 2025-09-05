Uzak Şehir'in Yeni Sezonu 15 Eylül'de Başlıyor

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için heyecanlı bekleyiş çok yakında son buluyor. 15 Eylül'de 29'uncu bölümüyle yeni sezona başlayacak dizi, hikayede yaşanacak yeni gelişmelerle hız kesmeden devam ediyor. Merakla beklenen diziden nefesleri kesen bölüm tanıtımı yayınlandı. Cihan'ın 'Ben seni bütün kalbimle seviyorum' sözlerine Alya'nın da Cihan'a 'Ben de seni bütün kalbimle seviyorum' sözleriyle karşılık vermesi ikili arasında aşkın başladığının sinyallerini veriyor.

ÇARPICI GELİŞMELER ŞAŞIRTACAK

Kanal D'de reyting rekorları kıran AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir'in ilk tanıtımında, Cihan ve Alya'nın birbirlerine aşklarını ilan etmesi ile hapisten çıkan Ecmel için Cihan'ın 'Ecmel Boran'ın katili' sözleri dikkat çekerken tanıtımın sonunda Mine'nin Alya'nın üstüne sürdüğü araba nefesleri kesiyor.

CİHAN VE ALYA BİRBİRLERİNE AŞKLARINI İTİRAF EDİYOR

Sezon finalinde Cihan'ın Alya'yı havalimanında durdurup ona ilk kez kalbini açmasının ardından paylaşılan tanıtımda ikili bu kez birbirlerine duygularını itiraf ediyor. Cihan'ın 'Ben seni bütün kalbimle seviyorum' sözlerine Alya'da aynı şekilde karşılık veriyor.

'BORAN'IN KATİLİ ECMEL'

Hapisten çıkan Ecmel soluğu evde alırken, Nare ile evlenen Şahin eve geldiğinde babasını görmesiyle büyük şaşkınlık yaşıyor. Cihan'ın 'Boran'ın katili Ecmel' sözleri Şahin ve Nare'yi şoke ederken ikiliyi bekleyen zor günlerin de sinyalleri veriliyor.

MİNE ALYA'NIN ÜSTÜNE ARABA SÜRÜYOR

Her sahnesiyle nefesleri kesen tanıtımın son sahnesinde Cihan'ın Alya'nın gidişine engel olmasının ardından ondan iyice umudu kesen ve gözü dönen Mine, Alya'nın üstüne araba sürüyor. Alya'nın başına gelecekler ise yeni bölümün heyecanını ikiye katlıyor.

MARDİN'DE YILDIZLAR BULUŞMASI

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir'in 2'nci sezonu 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.