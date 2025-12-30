Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir dizisinde "Demir Baybars" karakterine hayat veren oyuncu Ferit Kaya, bu kez rolüyle değil, Paris'ten paylaştığı videoyla gündem oldu. Kaya, Avrupa'daki tuvaletlerde "taharet musluğu" bulunmamasına sitem ederek adeta isyan etti.

"ŞU TAHARET MUSLUĞU OLAYINI ÇÖZÜN"

Paylaşımında esprili ama bir o kadar da dertli bir ton kullanan ünlü oyuncu, şunları söyledi:

"Abi bu Paris, bu Avrupa iyi hoş da arkadaşlar… Şu taharet musluğu olayını çözün ya. Gerçekten. Yapın abi otellere. İstemeyen yıkamasın. İsteyen de yıkasın. Buradan Avrupalılara sesleniyorum. Lütfen taharet musluğu yaptırın tuvaletlere. En azından otellere."

Kaya'nın bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, paylaşım "haklı isyan" yorumlarıyla gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı "Avrupa'da en büyük eksik" diye destek verirken, bir kısmı da Kaya'nın çıkışını mizahi buldu.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI MARDİN'DE MAHSUR KALDI

Uzak Şehir dizisi yılbaşı nedeniyle kısa bir ara verdi. Arayı fırsat bilen oyuncular İstanbul'a gelmek istedi. Çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Uzak Şehir dizisinin oyuncuları ve set ekibi, İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmaya hazırlanırken beklenmedik bir aksilik yaşadı. Uzak Şehir oyuncuları Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle mağdur oldu. Oyuncuların uçuşları iptal oldu ve oyuncular Mardin'de mahsur kaldı.

"PARİS'TEKİ BEN"

Ferit Kaya, set arkadaşlarının Mardin'de mahsur kalmasına esprili bir dille yanıt verdi. Kaya, sosyal medyadaki hikayelerinde, "Bütün ekip Mardin'de mahsur kalmışken Paris'teki ben" notuyla güldüğü bir fotoğraf paylaştı.