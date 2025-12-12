Haberler

Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti: Etkilenmemek elde değil

Güncelleme:
'Uzak Şehir' dizisinde 'Pakize' rolünü canlandıran Yaren Güldiken, cesur pozlarıyla gündeme geldi. Ünlü isim, siyah takım elbise giyip ceketin içine bir şey giymemesiyle dikkat çekti. Hayranları, "Etkilenmemek elde değil" gibi yorumlar yaptı.

  • Yaren Güldiken, 'Uzak Şehir' dizisinde Pakize karakterini canlandırıyor.
  • Yaren Güldiken, siyah bir takım elbise ile ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz verdi.
  • Sosyal medyada izleyiciler, Yaren Güldiken'in görünümüne 'Etkilenmemek elde değil' ve 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptı.

"Uzak Şehir" dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken, bu sezon en çok konuşulan oyuncular arasında yer alıyor.

Paylaştığı iddialı pozlarla dikkat çeken Güldiken, son olarak siyah bir takım elbise ile karşımıza çıktı. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen başarılı oyuncu, verdiği cesur pozlarla hayranlarının ilgisini topladı.

Görenler sosyal medyada "Etkilenmemek elde değil" ve "Harika görünüyorsun" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Ünlü oyuncu, tarzı ve duruşuyla takipçilerinden tam not aldı.

Ceylan Yıldız
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVatansever:

Bunlar kamal'ın dişi askerleri

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kıskanmayalım. Güzele ne yakışmaz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 365 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

