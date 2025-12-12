Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti: Etkilenmemek elde değil
'Uzak Şehir' dizisinde 'Pakize' rolünü canlandıran Yaren Güldiken, cesur pozlarıyla gündeme geldi. Ünlü isim, siyah takım elbise giyip ceketin içine bir şey giymemesiyle dikkat çekti. Hayranları, "Etkilenmemek elde değil" gibi yorumlar yaptı.
- Yaren Güldiken, 'Uzak Şehir' dizisinde Pakize karakterini canlandırıyor.
- Yaren Güldiken, siyah bir takım elbise ile ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz verdi.
- Sosyal medyada izleyiciler, Yaren Güldiken'in görünümüne 'Etkilenmemek elde değil' ve 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptı.
"Uzak Şehir" dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken, bu sezon en çok konuşulan oyuncular arasında yer alıyor.
Paylaştığı iddialı pozlarla dikkat çeken Güldiken, son olarak siyah bir takım elbise ile karşımıza çıktı. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen başarılı oyuncu, verdiği cesur pozlarla hayranlarının ilgisini topladı.
Görenler sosyal medyada "Etkilenmemek elde değil" ve "Harika görünüyorsun" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Ünlü oyuncu, tarzı ve duruşuyla takipçilerinden tam not aldı.