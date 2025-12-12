Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti: Etkilenmemek elde değil

"Uzak Şehir" dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken, bu sezon en çok konuşulan oyuncular arasında yer alıyor.

Paylaştığı iddialı pozlarla dikkat çeken Güldiken, son olarak siyah bir takım elbise ile karşımıza çıktı. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen başarılı oyuncu, verdiği cesur pozlarla hayranlarının ilgisini topladı.

Görenler sosyal medyada "Etkilenmemek elde değil" ve "Harika görünüyorsun" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Ünlü oyuncu, tarzı ve duruşuyla takipçilerinden tam not aldı.