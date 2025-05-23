Uzak Şehir Dizisinde Mardin Mutfağı Ön Planda

Uzak Şehir Dizisinde Mardin Mutfağı Ön Planda
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Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, Mardin'in eşsiz mutfağını sahnelerine taşıyor. Oyuncular, Mardin yemeklerine olan sevgilerini dile getirirken, dizinin mutfak sahneleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir çok konuşulmaya devam ediyor. Çekimleri Mardin Midyat'ta devam eden dizi, Mardin'in eşsiz mutfağını da sahnelerine taşıyor. Bölgenin damak çatlatan lezzetleri dizinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba, "Mardin yemeklerini seviyorum ama en sevdiğim kavurma. Keyfini çıkarıyorum" derken, beslenmesine dikkat ettiğini vurgulayan Sinem Ünsal ise Süryani çöreğine hayır diyemediğini belirtiyor.

DİZİNİN GÖZDE MUTFAĞI

Kanal D'nin oyuncuları ve hikayesiyle sevilen dizisi Uzak Şehir, her yönüyle dikkat çekiyor. Dizinin mutfak sahneleri de izleyicinin gözünden kaçmıyor. Uzak Şehir ekibinin titizlikle hazırladığı sofralar, sosyal medyada çok konuşuluyor. Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Kakınç, Uzak Şehir mutfağını ziyaret ederek oyuncularla Mardin yemekleriyle ilgili sohbet etti. Ödüllü şef Ebru Baybara Demir ise konağın avlusunda kazanda bölgenin geleneksel yemeği etli bulgur pilavını pişirdi.

'KAVURMA EN SEVDİĞİM'

Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, geçmişte bir dönem aşçı yamaklığı yaptığını itiraf ederken, favori yemeğini ise şu sözlerle anlattı: Mardin yemeklerini seviyorum ama en sevdiğim kavurma. Keyfini çıkarıyorum.

'SÜRYANİ ÇÖREĞİNE HAYIR DİYEMİYORUM'

Dizide fiziğiyle dikkat çeken güzel oyuncu Sinem Ünsal, "Minimal besleniyorum. Et ve hamur işi tüketmiyorum ama Süryani çöreğine hayır diyemiyorum. Sebze restoranı yok ama Süryani çöreğiyle gönlümü alıyorlar" diye konuştu.

'YEMEK BİR İBADETTİR'

Yapımın dikkat çeken karakterlerinden Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun ise yemek yemeyi bir ritüel olarak gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu: Yemek bir ibadettir. Et yemeklerini sevdim, çünkü buradaki hayvanlar çok sağlıklı bir doğada besleniyor, yediklerimiz inanılmaz lezzetli, çok severek tüketiyorum.

'KEŞKE MUTFAKLA ARAM BU KADAR İYİ OLMASAYDI'

Uzak Şehir'de imkansız aşkıyla gönüllere dert olan Nare karakterini oynayan Sahra Şaş ise "Keşke mutfakla aram bu kadar iyi olmasaydı" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: Mardin'de en sevdiğim yemekler kavurma ile etli bulgur pilavı. Alluciyeyi de çok seviyorum.

'HAŞLAMA İÇLİ KÖFTEYE BAYILIYORUM'

Çok konuşulan Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya Mardin'de kilo aldığından bahsederek, sporcu beslenmesiyle Mardin mutfağı arasında bir denge kurmaya çalıştığını ifade ediyor. Özkaya'nın favori yemeği ise haşlama içli köfte yani ikbebet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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