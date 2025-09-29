Uzak Şehir Dizisi Yeni Sezonla Geri Dönüyor!

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sezona hızlı bir giriş yaptı. İkinci sezonda da reyting rekorunu tazeleyen dizide Alya Albora karakterini canlandıran Sinem Ünsal, çekimlerin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesi ve diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Alya karakteriyle izleyicinin favorisi haline gelen güzel oyuncu, yeni sezon heyecanını şöyle ifade etti: "Seti özlemişiz. Keyifle çalışıyoruz. Büyük gelişmelerle izleyicinin karşısında olacağız."

Ünsal ayrıca bölgenin kültürel zenginliği sayesinde ikinci sezonun da izleyiciler tarafından büyük ilgi göreceğine inandığını sözlerine ekledi.

'MARDİN GEZ GEZ BİTMİYOR'

Midyat'ın diziye kattığı güçlü atmosfere vurgu yapan oyuncu, ilçeyi artık bir 'ikinci ev' olarak gördüğünü belirtti. Ünsal, "Coğrafya çok güzel, kendi içindeki hikayeleri çok besleyici. Senaryoya ve bize oyuncu olarak çok büyük katkısı oluyor. Bence o yüzden tercih ediliyor ve sonuçlar güzel oluyor. Herkesin görmesi gereken bir yer. Bizim hala gezemediğimiz yerler var, gez gez bitmiyor. Hem tarihi dokusu çok iyi hem de birçok medeniyetin bir arada bulunması çok etkileyici" diye konuştu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.