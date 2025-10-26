Haberler

Uzak Şehir Bulgaristan'da Gündem Oldu

Uzak Şehir Bulgaristan'da Gündem Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Bulgaristan'da yayın yapan 25bTV'de haber oldu. Dizi, pek çok hayranı tarafından büyük ilgi görüyor. Gergan ve Aleksandr adlı hayranların set ziyareti esnasında dizinin yıldızlarıyla buluşması ve Mardin'deki deneyimlerini paylaşması dikkat çekti. Uzak Şehir'in uluslararası başarısı, bölüm başına 20 milyon izleyiciye ulaşmasıyla da kanıtlandı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in ünü sınırları aştı. Reytinglerde kendisiyle yarışan yapımın küresel başarısı Bulgaristan'da yayın yapan 25bTV'de haber oldu. Kanal, ülkenin önde gelen televizyonlarından bTV Story'de 'Dalechen Grad' ismiyle yayınlanan diziyi ana haber bültenine taşıdı. Haberde Uzak Şehir'den övgüyle bahsedilirken Mardin'i ziyaret eden Gergan ile Aleksandr'ın deneyimleri izleyenlere aktarıldı.

'ONLARI SEVİYORUZ'

bTV Story'nin düzenlediği yarışmayı kazanıp seti ziyaret etme fırsatı bulan Gergan ve Aleksandr, kendilerini Uzak Şehir'in büyük hayranı olarak tanıttı. Haberde, Albora Konağı'nı gezip bol bol fotoğraf çeken ikilinin dizinin yıldızları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ile buluştukları anlarda yer aldı. Her bölümü sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Gergan ve Aleksandr, 'Onları seviyoruz' dedikleri Cihan ve Alya'ya Bulgar hayranlarının selamlarını iletti.

EN ÇOK İZLENEN TÜRK DİZİSİ

Diziye ev sahipliği yapan Mardin'in 'mitolojik şehir' olarak betimlendiği haberde Türk draması olarak tanıtılan Uzak Şehir için dört kıtada büyük hit olduğu belirtildi. Bölüm başına 20 milyon izleyiciye ulaştığı bilgisi paylaşılan Uzak Şehir'in dünya genelindeki Türk dizileri arasında en çok izlenen yapım olduğuna da vurgu yapıldı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.