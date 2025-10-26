Uzak Şehir Bulgaristan'da Gündem Oldu

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in ünü sınırları aştı. Reytinglerde kendisiyle yarışan yapımın küresel başarısı Bulgaristan'da yayın yapan 25bTV'de haber oldu. Kanal, ülkenin önde gelen televizyonlarından bTV Story'de 'Dalechen Grad' ismiyle yayınlanan diziyi ana haber bültenine taşıdı. Haberde Uzak Şehir'den övgüyle bahsedilirken Mardin'i ziyaret eden Gergan ile Aleksandr'ın deneyimleri izleyenlere aktarıldı.

'ONLARI SEVİYORUZ'

bTV Story'nin düzenlediği yarışmayı kazanıp seti ziyaret etme fırsatı bulan Gergan ve Aleksandr, kendilerini Uzak Şehir'in büyük hayranı olarak tanıttı. Haberde, Albora Konağı'nı gezip bol bol fotoğraf çeken ikilinin dizinin yıldızları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ile buluştukları anlarda yer aldı. Her bölümü sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Gergan ve Aleksandr, 'Onları seviyoruz' dedikleri Cihan ve Alya'ya Bulgar hayranlarının selamlarını iletti.

EN ÇOK İZLENEN TÜRK DİZİSİ

Diziye ev sahipliği yapan Mardin'in 'mitolojik şehir' olarak betimlendiği haberde Türk draması olarak tanıtılan Uzak Şehir için dört kıtada büyük hit olduğu belirtildi. Bölüm başına 20 milyon izleyiciye ulaştığı bilgisi paylaşılan Uzak Şehir'in dünya genelindeki Türk dizileri arasında en çok izlenen yapım olduğuna da vurgu yapıldı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.