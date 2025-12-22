Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney bugün ifade verdi. Güney'in ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alındı. Serbest bırakılan Güney ilk açıklamasında, "Elemanın bir tanesi adımı vermiş. 'O da içiyor' demiş… Gittim ifademi verdim. Kan, idrar, saç tahlili verdim. Sonuçları bekliyorum" dedi.

  • Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta gözaltı kararı verilmesinin ardından ifade verdi.
  • Yusuf Güney, ifade işlemleri sonrası Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örneği verdi ve daha sonra serbest bırakıldı.
  • Uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı ve sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney bugün soruşturma kapsamında ifade verdi.

Güney'in İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'yna sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI, AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra serbest bırakılan Güney konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Hasta olduğu gerekçesiyle birkaç gündür sosyal medya hesabı kullanmadığını söyleyen "Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay değil mi? 4-5 gündür ortalıktan yoktum. Neden biliyor musunuz? Hastalıklarla mücadele ediyordum. Elemanın bir tanesi adımı vermiş. 'O da içiyor' demiş… Gittim ifademi verdim. Kan, idrar, saç tahlili verdim. Sonuçları bekliyorum" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan dört isim sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi.

4 isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Bu sanat, sepet tayfasının içinde en lekesiz, temiz adam Yusuf Güney'dir, Devlet bir kişinin sözüyle insanları göz altına alıp, karalayacaksa o zaman bütün Türkiye'nin kanına baksın, milyonlarca insanın madde kullandığını görsün...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHE Ç:

zaten bunca zırvalık ayık kafayla söylenilmezdi??

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami Kaya:

Bütün imamhatipli genj ünlüler bunlar ünsüzleri de var mı…

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Uyuşturucu kullanan ünlülüler kullanıma devam ettikçe bir gün kalp dayanamayacak hastane önünden yeşil arabaya bindirilecekler.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat:

35 yildir uyuşturû kulananlari taniyorum benden saglıklılar bende hic kulanmam

yanıt0
yanıt2

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

