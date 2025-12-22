Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney bugün soruşturma kapsamında ifade verdi.

Güney'in İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'yna sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI, AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra serbest bırakılan Güney konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Hasta olduğu gerekçesiyle birkaç gündür sosyal medya hesabı kullanmadığını söyleyen "Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay değil mi? 4-5 gündür ortalıktan yoktum. Neden biliyor musunuz? Hastalıklarla mücadele ediyordum. Elemanın bir tanesi adımı vermiş. 'O da içiyor' demiş… Gittim ifademi verdim. Kan, idrar, saç tahlili verdim. Sonuçları bekliyorum" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan dört isim sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi.

4 isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.