Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü isimlerin menajeri Haluk Şentürk, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Şentürk, "Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktım" derken devletin tüm birimlerine kibarlıkları için teşekkür etti.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan menajer Haluk Şentürk, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını yaptı. "Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktım" diyen Şentürk devletin tüm birimlerine de kibarlıkları için teşekkür etti.

Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığını hatırlatarak, savcılığa kendinden emin bir şekilde gittiğini ve yine aynı şekilde ayrıldığını belirtti. Yaklaşık 40 yıla yakın süredir müzik sektöründe emek verdiğini vurgulayan Şentürk, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu hafta hepinizin de bildiği gibi ifademe başvurulmak üzere gözaltına alınmıştım. Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktığımı sizlerle paylaşmak isterim."

DEVLET BİRİMLERİNE TEŞEKKÜR

Açıklamasında süreç boyunca kendisine anlayışlı ve nazik davrandıklarını belirten Şentürk, devletin tüm birimlerine teşekkür etti. Meslek hayatı boyunca yolu kesişen çok sayıda kişiden gelen destek mesajlarının kendisini duygulandırdığını ifade eden Şentürk, yoğunluk nedeniyle geri dönüş yapamadığı kişilerden anlayış beklediğini dile getirdi.

Şentürk, paylaşımını destek veren herkese teşekkür ederek sonlandırdı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN MENEAJERLİĞİNİ YAPTI

Haluk Şentürk'ün, müzik sektöründe uzun yıllardır birçok ünlü ismin menajerliğini yaptığı biliniyor. Şentürk'ün çalıştığı isimler arasında Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen, Kuşum Aydın, Bülent Ersoy, Gülşen, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent, Aleyna Tilki ve Hadise gibi isimler yer alıyor.

