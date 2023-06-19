Üvey Anne dizisinin hangi şehirde çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Üvey Anne'nin çekimlerinin yapıldığı mekan araştırılmaktadır. Peki, Üvey Anne dizisi nerede çekildi? Üvey Anne hangi il, ilçede çekildi? Üvey Anne dizisinin çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Başrolünde Kutsi'nin yer aldığı Üvey Anne dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Senaryosu gerçek bir hikayeden esinlenilen dizi, Yasemin Türkmenli tarafından yönetiliyor. Kullanıcılar tarafından Üvey Anne'nin çekimlerinin yapıldığı şehir araştırılmaktadır. Peki, Üvey Anne dizisi nerede çekildi? Üvey Anne hangi il, ilçede çekildi? Üvey Anne dizisinin çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

ÜVEY ANNE OYUNCULARI KİMLER?

Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu ve Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci gibi ünlü isimler yer almaktadır.

ÜVEY ANNE KONUSU NE?

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

ÜVEY ANNE DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.