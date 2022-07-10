Ürün tanıtımı yapan Barış Murat Yağcı'nın tırnakları olay oldu
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Survivor 2022 All Star yarışmasına katılan ve ada hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Barış Murat Yağcı, Instaram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ürün tanıtımı yapan Yağcı'nın bakımsız ve kirli tırnakları takipçilerinin tepkisini çekti.
Survivor 2022 All Star yarışmasının bu yıl en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Barış Murat Yağcı, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
TIRNAKLARI OLAY OLDU
Binlerce takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, yeni projelerinin hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken son paylaşımıyla olay oldu. Barış Murat Yağcı'nın saç bakım ürünü tanıttığı videoda kirli ve bakımsız tırnakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ancak birçok takipçi Yağcı'nın önceki gün motorunun bakımını yaptığını söyleyerek bu durumun gayet normal olduğunu belirtti.