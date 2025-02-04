Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'den ihanet itirafı

Ünlü oyuncu Meliş İşiten, bir programda geçmişte ihanete uğradığını açıkladı.

Meliş İşiten, 2014'te meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti. 2019 yılında boşanan çift, dost kalmayı başardı.

Oya Çınar'ın Youtube programına katılan İşiten, boşanma süreci hakkında "Uraz ile boşandığımız dönemde yaşı benden çok ileri eski ünlülerden 'yardım lazım mı?' mesajları alıyordum" dedi.

"SAĞLAM ALDATILMA HİKAYELERİM VAR"

İşiten ayrıca "Çok acayip çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi anlayamadığım" diyerek, daha önce ihanete uğradığını söyledi.

Bu sözler, sosyal medyada gündem olurken, İşiten'i aldatan kişinin Uraz Kaygılaroğlu olup olmadığı merak edildi.